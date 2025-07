Mulher incendeia casa da atual namorada do ex-marido e mata cachorrinha dela em São Paulo

Uma mulher teve a casa incendiada pela ex-esposa do atual namorado em São Paulo. Danielle e Celson se separaram e o homem começou a namorar com Uilma. A ex-mulher não gostou de saber sobre o relacionamento e começou a fazer ameaças à moça. Um dia, Danielle foi até a casa dela e pichou o local inteiro com diversos palavrões. Ao perceber que a ação não incomodou o casal, ela planejou matar Uilma. Danielle foi flagrada por câmeras de segurança colocando fogo em um colchão da casa da mulher. O fogo consumiu a residência e a cachorrinha de Uilma acabou morrendo, mas a mulher que era o alvo inicial saiu sem ferimentos. Acompanhe na reportagem.



