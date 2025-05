Mulher mantida em cárcere privado pelo marido pede ajuda por bilhete à escola do filho

Adriana foi mantida em cárcere privado pelo próprio marido no interior de São Paulo e conseguiu pedir ajuda por meio de um bilhete entregue à diretora da escola do filho. Sem acesso a celular e vivendo em uma área isolada, ela relatou no recado as agressões que sofria e manifestou medo pela vida dos filhos. Após ler o bilhete, a diretora acionou a polícia, mas a localização da casa era desconhecida. O motorista da van escolar, que conhecia o trajeto da criança, guiou os agentes até o imóvel. No local, Adriana foi encontrada com marcas de agressão, e o marido, identificado como Lucemar, foi preso em flagrante.



