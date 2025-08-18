Mulher mata pai com golpes de faca e sai andando nua pelas ruas da cidade

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante após aparecer nua nas ruas de Itanhaém, no litoral de São Paulo, e afirmar à Guarda Municipal que havia matado o próprio pai. No apartamento onde moravam, os agentes encontraram o corpo de Marcos Linhares, de 74 anos, com 20 facadas. A suspeita, identificada como Carla, teve a prisão convertida em preventiva e, em depoimento, acusou o pai de abuso e exploração sexual, alegando que provas estariam em dispositivos apreendidos pela polícia. O delegado responsável afirmou que as informações ainda precisam ser investigadas, mas, se confirmadas, podem influenciar no julgamento da acusada.



