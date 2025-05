Tâmara Rafael Nascimento, de 41 anos, morreu após o ex-namorado atacá-la com ácido em Salvador, na Bahia. Ela sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Testemunhas disseram que Jeferson não se conformava com o fim do namoro e estaria perseguindo Tâmara há mais de um mês.



