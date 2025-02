Mulher morre após ser atingida por bala perdida em casa, no Rio de Janeiro

Rosilda da Silva, de 47 anos, morreu ao ser atingida por uma bala perdida dentro de sua casa, durante um tiroteio entre traficantes no Rio de Janeiro. A família acredita que o disparo foi feito com um fuzil. A polícia investiga a origem do tiro, enquanto a delegacia de homicídios conduz as investigações. Rosilda deixa marido, filhos e uma comunidade abalada pela tragédia.