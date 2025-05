Mulher passa mal na rua e morre atropelada; motorista conhecia a vítima e tinha discutido com ela

Ângela Constantino de Almeida, de 46 anos, morreu atropelada após passar mal no meio da rua em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Ela caminhava tranquilamente, quando começou a passar mal e caiu no asfalto. Dois adolescentes tentaram ajudar a vítima, quando um carro apareceu. Eles colocaram uma bicicleta na frente da moça, mas ela foi atropelada e arrastada por alguns metros. O motorista foi identificado como Kaique e, dias antes, teve um desentendimento com Ângela. Um inquérito foi instaurado e agora, ele pode responder por homicídio.



