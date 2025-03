Mulher que matou adolescente grávida já a conhecia e armou emboscada prometendo doações

Emilly, de 16 anos, foi assassinada no Mato Grosso. A jovem estava grávida de nove meses. Emilly conheceu Nataly pelas redes sociais e as duas viraram muito amigas. Nataly disse que tinha dois filhos meninos e estava esperando por uma menina, mas como tinha muitas coisas do enxoval sobrando, ia doar para o bebê de Emilly. A jovem avisou a mãe que iria buscar as peças na casa da amiga e, ao chegar no ponto de encontro, desapareceu. Horas depois, Nataly chegou a um hospital com um bebê recém-nascido no colo, dizendo que tinha acabado de dar à luz em casa, mas os médicos perceberam que ela nunca esteve grávida. A polícia foi acionada e a suspeita foi presa. Quando a polícia chegou na casa dela, o corpo de Emilly foi encontrado enterrado no quintal.



