Mulher que matou marido e escondeu o corpo dele no freezer é presa quase três anos após o crime

A pedadoga Cláudia Tavares Hoeckler, de 42 anos, foi presa por matar o marido Valdemir Hoeckler, de 43, em Santa Catarina. Ela teve a liberdade revogada depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que suspendeu o direito da ré de aguardar o julgamento em liberdade. Em novembro de 2022, ela deu um sonífero ao marido e, quando ele adormeceu, Cláudia o asfixiou com uma sacola plástica de supermercado e escondeu o corpo dele no freezer da cozinha. Ela já se entregou na penitenciária feminina de Chapecó e alega uma vida de agressões, violência e até estupros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!