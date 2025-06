Mulher se defende de agressões e mata o próprio marido

Um homem de 28 anos foi morto pela própria esposa, que alega legítima defesa. Jorge Araújo da Silva e a mulher tinham dois filhos juntos. O relacionamento sempre foi conturbado. No dia do crime, a discussão entre o casal começou por conta de ciúmes. Ao chegar em casa, a briga ganhou novos contornos, e a mulher foi agredida. Após uma vizinha chamar a polícia, Jorge fugiu, mas retornou ainda mais furioso. Ele quebrou o muro da frente da casa com o carro da família. Acuada, a mulher desferiu a facada. Jorge já tinha várias passagens pela polícia. Depois de prestar depoimento, a mulher foi solta.



