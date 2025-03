Mulher vai à delegacia prestar queixa contra o marido e acaba presa por engano

Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, foi à delegacia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para denunciar o marido por violência doméstica. Enquanto aguardava o registro da ocorrência, ela recebeu voz de prisão. A polícia a confundiu com uma foragida da Justiça de Minas Gerais, chamada Débora Cristina Damasceno, procurada por tráfico de drogas. Apesar de afirmar sua inocência, Débora foi presa e passou três dias atrás das grades. A confusão ocorreu porque os nomes eram quase iguais, embora a foragida fosse oito anos mais nova e de outro estado. Nesta quarta-feira (19), a Justiça reconheceu o erro e liberou Débora, que agora planeja processar o Estado por danos morais e psicológicos.



