Mulheres são abordadas por quadrilha e conseguem desarmar criminosos no litoral de SP

A influenciadora e empresária Núbia estava andando na calçada quando foi atacada por dois homens, além de um terceiro comparsa, em Guarujá, no litoral paulista. Dentro do carro dela, estavam três amigas e um amigo que dirigia. Um dos ladrões, que ficou no banco de trás com as quatro mulheres, acabou sendo dominado por elas. Enquanto uma desarmou o homem, outra deu um "mata-leão" nele. Outra vítima ainda teve a ideia de buzinar várias vezes. Com tudo isso, o trio desistiu do assalto e fugiu. As vítimas gravaram vídeos exibindo a arma dos criminosos, que era de brinquedo. Núbia chegou a se ferir ao tirar a arma do bandido.



