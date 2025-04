Mulheres são presas após se passarem por assistentes sociais para aplicar golpes em idosos em SP

A polícia prendeu duas mulheres que se passavam por assistentes sociais para aplicar golpes em idosos em São Paulo. Elas acessavam dados da Secretaria de Saúde e escolhiam idosos em condições vulneráveis, dias antes de exames. Depois de recolherem informações pessoais, as golpistas iam até a residência dos pacientes para tirar fotos e cópias de documentos. Elas diziam ser um procedimento para o exame. Com dados, assinaturas, reconhecimentos faciais, a dupla fazia diversas transações com o dinheiro das vítimas e furtavam pertences nas casas. Elas foram encontradas com celulares, cartões de crédito e joias. As mulheres usavam crachás falsos da Prefeitura.



