Namorada de professor de educação física encontrado morto faz revelações sobre o caso

A suspeita de cometer o crime seria a ex-namorada dele, acusada de já tê-lo dopado uma vez

Cidade Alerta|Do R7

Um professor de educação física foi encontrado morto dentro do carro da mãe, abandonado em uma rua sem saída da zona leste de São Paulo. A família suspeita que Vinícius tenha sido envenenado, já que o corpo não apresentava sinais de violência. Testemunhas afirmaram ter visto uma mulher saindo do veículo momentos antes da descoberta. A suspeita seria a ex-namorada de Vinícius, acusada pela família dele de já tê-lo dopado anteriormente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

