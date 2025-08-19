Namorada de professor de educação física encontrado morto faz revelações sobre o caso

Um professor de educação física foi encontrado morto dentro do carro da mãe, abandonado em uma rua sem saída da zona leste de São Paulo. A família suspeita que Vinícius tenha sido envenenado, já que o corpo não apresentava sinais de violência. Testemunhas afirmaram ter visto uma mulher saindo do veículo momentos antes da descoberta. A suspeita seria a ex-namorada de Vinícius, acusada pela família dele de já tê-lo dopado anteriormente.



