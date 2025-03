‘Nós encontramos algo estranho’, diz delegado-geral para Altair Moraes sobre suposto cativeiro

Altair Moraes conversou com Artur Dian, delegado-geral do caso Vitória. A polícia continua investigando o suposto cativeiro que a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, teria passado antes de ser morta. A casa pertence ao principal suspeito, Maicol, que foi preso preventivamente. “Nós encontramos algo estranho”, disse o delegado a Altair Moraes durante as investigações no local, que contaram com cães farejadores, luminol e scanner 3D.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!