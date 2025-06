Nova temporada do Cidade Alerta em Série mostra bastidores exclusivos do caso da tia Santina

A nova temporada do Cidade Alerta em Série traz depoimentos exclusivos sobre um caso que chocou o país. Uma idosa que foi levada para um asilo e, em quatro meses, simplesmente sumiu. Dona Santina, de 73 anos, foi enviada pela sobrinha para uma casa de repouso em Juquitiba, interior de São Paulo. A dona do estabelecimento procurou a família para avisar que iria transferir a paciente para outro local, porque a clínica teria sido fechada por falta de documentação. Em O Sumiço da Tia Santina, Cidade Alerta em Série, você vai também vai saber bastidores que nunca foram contados sobre o caso.



