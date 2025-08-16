Novas imagens mostram os últimos momentos de vida do gari assassinado por empresário em MG

Imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da RECORD mostram os últimos momentos de Laudemir ainda vivo, gari assassinado por um empresário em Minas Gerais. Nos registros, o caminhão para, Laudemir e os colegas descem e fazem a coleta de lixo. Em determinado momento, o gari sobe no veículo e faz um sinal para que os outros motoristas passem. Depois do último carro, os garis sobem a rua para adiantar a coleta. As imagens não mostram o momento do tiro. Em outra gravação, é possível ver o final da placa, 77 – a mesma flagrada por um vídeo feito na academia onde Renê foi preso horas depois. Além disso, a camisa marrom é mesma que o próprio suspeito disse em depoimento que estava usando no dia do crime.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!