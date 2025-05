‘Novo Tio Paulo’: polícia investiga se a morte do idoso foi natural ou provocada

Dário, um idoso de 88 anos, teve seu corpo mantido em casa por meses por seus filhos, Tânia e Marcelo. Eles foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. A polícia suspeita que os irmãos mantiveram o corpo para continuar recebendo os benefícios financeiros do pai. O delegado Felipe Santoro conversou com o Cidade Alerta e explicou que a denúncia foi feita por vizinhos e que a investigação ainda procura determinar se a morte foi natural ou provocada. Os filhos também são investigados por possíveis empréstimos no nome do pai falecido.



