‘Novo Tio Paulo’: vizinha de idoso mantido morto em casa pelos filhos fala com o Cidade Alerta

Débora, vizinha do idoso encontrado morto em casa no Rio de Janeiro falou com o Cidade Alerta. Ela contou como os moradores da região estranharam a ausência de Dário, de 88 anos. Ele costumava ser visto na varanda, mas isso cessou, levantando suspeitas. Ela tentou denunciar a situação a autoridades sem sucesso até a intervenção policial. Os filhos do idoso foram presos em flagrante por manterem o corpo do pai em avançado estado de esqueletização dentro de casa, na tentativa de continuar recebendo seus benefícios financeiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!