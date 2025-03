Ônibus do Corinthians e do Palmeiras partem para a grande final do Paulistão

Os ônibus do Corinthians e do Palmeiras estão a caminho do estádio de Itaquera para a decisão do Campeonato Paulista . O Corinthians, que venceu a partida de ida por 1 a 0 com gol de Yuri Alberto, pode garantir o título com um empate. A ** RECORD ** transmitirá a final e também cobrirá os jogos do Campeonato Brasileiro. O clima de expectativa toma conta, com torcedores ansiosos pelo resultado do clássico.



