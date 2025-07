Ônibus é atacado em Taboão da Serra (SP) e deixa vítimas nesta sexta (4)

Um ônibus foi atacado em Taboão da Serra, São Paulo, na Estrada das Margaridas com a Estrada do Campo Limpo nesta sexta-feira (4). Viaturas da polícia e ambulâncias foram enviadas para socorrer as vítimas. Um adolescente foi detido, suspeito de estar relacionado aos ataques na região, que consistem em lançamentos de pedras e bolas de gude com estilingues. A polícia investiga se os ataques são coordenados via internet e busca identificar outros envolvidos.



