A polícia pode ter encontrado os restos mortais de Adrian Rocha, de 17 anos, que está desaparecido há três meses em São José dos Pinhais, no Paraná. O jovem teria sido vítima do "tribunal do crime". Dois suspeitos da morte de Adrian estão presos. A mãe do jovem realizou a coleta de sangue para comparar o material genético.