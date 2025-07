Paciente em tratamento contra câncer tem celular roubado por falso acompanhante dentro de hospital

Uma mulher em tratamento contra um câncer na Santa Casa de Minas Gerais teve o celular furtado por um homem que se passou por acompanhante de outro paciente. Segundo a vítima, o suspeito pediu o aparelho emprestado para fazer uma ligação, alegando estar sem telefone, e desapareceu com o objeto enquanto ela recebia a medicação da quimioterapia. Câmeras de segurança flagraram a fuga do homem, que ainda não foi identificado. A polícia busca agora localizar o suspeito.



