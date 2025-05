Padrasto confessa assassinato de menina de 2 anos; polícia procura corpo após denúncia de vizinhos

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Maria Catarina, de 2 anos, após o padrasto da criança, Ubiratan, confessar em depoimento que ele e a mãe da menina, Thalita, foram responsáveis pela morte da criança e ocultação do corpo. A denúncia começou após agentes de saúde visitarem a residência da família, na tentativa de atualizar o cadastro da criança. Thalita afirmou que Maria havia se mudado para outra cidade com o pai, o que foi desmentido pelo genitor, que declarou não ver a filha há mais de um ano. A criança não constava em registros escolares ou de saúde durante o mesmo período. As buscas pelo corpo seguem em andamento.



