Padrasto de jovem envenenado com bolinhos de mandioca é preso

O Ministério Público deu parecer favorável à prisão do padrasto de Lucas da Silva Santos, de 19 anos, envenenado com bolinhos de mandioca. Para a delegada que investiga o caso, Admilson é a pessoa que colocou uma substância tóxica no alimento e entregou para o jovem. A vítima está no hospital, internada em estado grave. A polícia localizou conversas do padrasto com algumas pessoas, onde ele demonstra irritação porque Lucas conseguiu um emprego e queria se mudar de casa.



