Padrasto é suspeito de contaminar bolinho de mandioca que causou intoxicação em adolescente

A polícia pediu a prisão do padrasto do adolescente que foi internado com intoxicação após ingerir um bolinho de mandioca. Admilson Ferreira, de 52 anos, se entregou nesta terça (15). A delegada do caso, Liliane Doretto, conversou ao vivo com o Cidade Alerta e explicou as linhas de investigação. Segundo a delegada, há fortes indícios de que o padrasto tenha contaminado o alimento. Foi ele a pessoa a pegar o bolinho e levar até a família. Admilson brigou com Lucas na noite anterior.



