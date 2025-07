Pai coloca câmera na mochila do filho e flagra agressões em creche no Paraná

Desconfiado do comportamento do filho de 2 anos ao voltar da creche, um pai do Paraná decidiu investigar por conta própria o que estava acontecendo. Ele escondeu uma câmera na mochila da criança e o que descobriu foi chocante. As imagens flagraram a professora Aparecida Lúcia Borges agredindo os alunos. Ela aparece puxando com força o cabelo de uma menina e forçando várias crianças, de apenas 2 anos, a se sentarem durante uma atividade em sala de aula. Revoltado, o pai levou as gravações diretamente à polícia. Depois que o caso veio à tona, outros pais também denunciaram agressões. A educadora, que trabalhava na creche havia 20 anos, foi afastada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!