Pai de família desaparece no interior de São Paulo após sair de casa para comprar frutas

Carmelo, de 38 anos, desapareceu em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, após sair de casa para comprar frutas. Ele havia acabado de conseguir um novo emprego e sumiu misteriosamente. Durante as buscas, o carro dele foi encontrado abandonado em um canavial da cidade vizinha, mas sem sinais de Carmelo. A polícia continua investigando o mistério.



