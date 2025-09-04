Pai de família é executado na frente de casa por conta de briga por terreno com facção

Um pai de família foi executado na frente de casa com tiros à queima-roupa por homens que estavam o ameaçando por conta de um terreno, em São Paulo. Nivaldo, de 49 anos, estava de posse de um terreno há 15 anos e decidiu dar entrada como usucapião. No entanto, homens misteriosos se aproximaram e deram uma ordem para que ele abandonasse o terreno. Nivaldo foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência de ameaça. Dias depois, os bandidos pediram R$ 150 mil pelo local, mas o homem recusou.



Agora, ele foi executado na frente de casa. Antes de morrer, o Nivaldo gravou vídeos citando vários nomes dos suspeitos. Um deles está preso, mas a polícia investiga a identidade do atirador. O Cidade Alerta entrou no submundo das ocupações irregulares que são alvos de facções criminosas em São Paulo. São bandidos que ameaçam e matam quem se nega a deixar suas casas. Acompanhe!



