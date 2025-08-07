Pai de família é morto a facadas após tentar defender mulher de agressões em lanchonete

Um pai de família e comerciante de cavalos e burros em Salesópolis, no interior de São Paulo, foi morto após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida em uma lanchonete. Diego, de 39 anos, foi embora com a esposa e a filha após a confusão, mas André, o agressor, estava à espreita e o atacou com golpes de faca. A esposa e a filha de Diego viram tudo de dentro do carro. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. André fugiu e agora é procurado pela polícia.



