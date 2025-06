Pai e filho de 2 anos são mortos a tiros enquanto andavam de moto no Amazonas

Um homem e uma criança de 2 anos morreram após serem atingidos por vários disparos enquanto estavam sobre uma motocicleta em Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram o momento dos tiros. Moisés de Souza Sena tinha 23 anos. A mãe do pequeno Lorran Miguel também estava na moto e foi atingida, mas segue internada. De acordo com a polícia, Moisés não tinha passagem e não estava sofrendo nenhum tipo de ameaça. Os investigadores acreditam que a família tenha sido confundida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!