Pai e filho desaparecidos em Balneário Camboriú (SC) são encontrados em área de mata

Um americano residente no Brasil há seis anos foi encontrado junto ao seu filho adolescente após desaparecerem por cinco dias em uma área de mata próxima a Balneário Camboriú (SC). Mark Rogers e Duncan, de 13 anos, estavam acampados quando foram localizados pelas forças policiais locais.



Os dois foram descobertos graças à operação que utilizou cães farejadores para vasculhar a região onde o veículo deles havia sido abandonado. Apesar das condições precárias do acampamento improvisado na floresta, ambos estavam bem fisicamente e não necessitaram de atendimento médico imediato. Mark Rogers teria planejado ficar desconectado do mundo por duas semanas. No entanto, sua ausência gerou preocupação entre amigos devido aos seus recentes comentários sobre vida extraterrestre. As autoridades investigam as circunstâncias do desaparecimento depois que os celulares dos dois foram achados abandonados em uma construção.



