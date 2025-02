Pai e filho são presos acusados de matar vizinho após ele reclamar do cachorro deles

O advogado Jardel Costa Melo, de 65 anos, foi morto pelos vizinhos, Odair Pereira e Wesley, pai e filho, em São Jerônimo da Serra, no interior do Paraná. A motivação teria sido o cachorro dos assassinos. Jardel já havia brigado com os vizinhos porque o animal frequentemente entrava na obra que ele fazia em casa. Após o crime, pai e filho fugiram do Paraná para o interior de São Paulo e foram encontrados escondidos em um lava-rápido.



