Pai que dormiu na rua em SP encontra filho desaparecido há mais de três semanas

Arildo, de 43 anos, saiu de Araquari (SC) e veio para São Paulo para encontrar seu filho Mateus, de 24 anos, que está desaparecido há mais de três semanas. Sem dinheiro, Arildo passou a dormir na porta do DHPP, no centro da capital, enquanto buscava pistas sobre o paradeiro do jovem, que desapareceu após ser roubado na rodoviária do Tietê. A equipe do Cidade Alerta acompanhou um dia de buscas junto com a GCM e, durantes as investigações, uma pessoa reconheceu Mateus. Arildo se emocionou ao reencontrar o filho. Acompanhe!