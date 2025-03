Pai reaparece com a filha desaparecida e faz acusações contra a mãe da criança

Após 20 dias de desaparecimento, Anderson Rafael mandou um vídeo ao Cidade Alerta explicando por que sumiu com a filha de 8 anos. Ele fez acusações contra a mãe da garota, Mariane Cristina, e disse que pediu ajuda a diversos órgãos, mas não obteve retorno. Anderson afirma que não deve nada e que pretende ir à delegacia prestar esclarecimentos. No vídeo, é possível ver a filha do casal junto com o pai. Veja.



