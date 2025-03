Pai sequestra filha de 8 anos em Santa Catarina após perder guarda legal da menina

Anderson Rafael Hasse desapareceu com a filha Bianca, de 8 anos em Blumenau (SC). Ele é procurado pela polícia após planejar o sequestro da menina por três meses. Eles foram vistos pela última vez em Ilhota, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após Anderson pedir um carro por aplicativo e desembarcar na região. A mãe, que tem a guarda legal da criança, comunicou o desaparecimento, e a polícia suspeita que o suspeito, inconformado com a perda da guarda, planejou meticulosamente a fuga. Ele teria vendido o carro e instrumentos musicais e feito um empréstimo bancário, arrecadando mais de R$ 60 mil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!