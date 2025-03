Pais da garota Vitória são hospitalizados após descobrirem da morte da filha

O secretário de Segurança Pública de Cajamar (SP) traz as últimas informações sobre o caso Vitória. O corpo da garota, que estava desaparecida há sete dias, foi encontrado na tarde desta quarta (5). Os pais dela foram hospitalizados às pressas após receberam a notícia da morte da filha. O secretário contou que grande parte do efetivo de policiais da cidade estava mobilizado para encontrar a jovem. Agora, a investigação do caso segue com a Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!