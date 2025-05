‘Palhaço Chumbrega’ é morto pelo próprio filho e tem corpo jogado em rio após discussão

Cícero, conhecido por animar festas como o “Palhaço Chumbrega”, foi morto pelo próprio filho, Gustavo, após uma briga familiar no Paraná. O personagem surgiu com o incentivo do filho, que motivou o pai a se maquiar e levar alegria a eventos. Um dia, Cícero chegou em casa e encontrou o filho na companhia de amigas, consumindo bebida alcoólica. Houve uma discussão que evoluiu para uma briga. Testemunhas ouviram gritos e acionaram a polícia, mas, ao chegarem, os agentes não encontraram ninguém na residência. Gustavo foi localizado posteriormente e, após ser interrogado, confessou o crime e indicou que havia jogado o corpo do pai em um rio. A polícia encontrou o corpo no local indicado. O caso causou comoção entre os vizinhos, que relatam uma relação aparentemente próxima entre pai e filho.



