‘Pantera cor de rosa do crime’ é presa por manter idoso com deficiência visual em cárcere privado

Uma mulher chamada de "pantera cor de rosa do crime" acaba de ser presa, em flagrante, por manter um idoso, de 70 anos, em cárcere privado em Capitão Poço, cidade no nordeste do Pará. Ele foi encontrado amarrado dentro de um banheiro. O senhorzinho é deficiente visual e estava trancado há vários dias. No local, os policiais o encontraram trancado e amarrado dentro do banheiro. A vítima não tinha acesso a alimentação e as condições de higiene eram precárias. Enquanto isso, a mulher circulava pelo bairro gastando o dinheiro do idoso. Ela é acusada de apropriação indevida do benefício previdenciário da vítima. O senhor disse que estava preso ali há quatro dias.



