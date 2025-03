Na noite desta quinta (13), uma passarela desabou na altura do quilômetro 52 da pista sul da rodovia Anchieta, na região de Cubatão (SP). Um caminhão com um contêiner foi atingido. Por enquanto, não há notícias de vítimas. A recomendação é que se evite a descida pela pista sul.



