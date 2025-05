Paulo Cupertino envia carta a juiz e faz 16 exigências às vésperas do julgamento

Paulo Cupertino, preso há três anos acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, enviou uma carta ao juiz, dias antes do julgamento, fazendo 16 exigências. Na carta, ele nega ter matado o ator e ainda revelou que sofreu tentativa de assassinato na cadeia. Ele disse que está quase cego e pediu um adiamento do julgamento. Paulo Cupertino não aceitava o relacionamento da filha dele com o ator. A Justiça não aceitou aos pedidos do suspeito.



