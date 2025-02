Personal trainer morre após ser atropelado por carro em alta velocidade

Johnata, de 29 anos, era personal trainer, e estava de moto a caminho do trabalho, quando foi atropelado por um motorista em alta velocidade. O rapaz foi arremessado e, com o impacto, não resistiu aos ferimentos. Segundos antes, outro rapaz também foi atingido pelo mesmo veículo e foi levado ao hospital. O motorista não prestou socorro às vítimas e fugiu do local. A polícia agora tenta identificar a placa do carro e localizar o motorista assassino. O acidente aconteceu na Avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo.