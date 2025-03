Pessoa que encontrou corpo de idosa em cachoeira é um dos principais suspeitos no caso Vitória

Durante as buscas por Vitória Regina de Souza, de 17 anos, o corpo de Edna Oliveira Silva, de 65, foi encontrado entre Cajamar e Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, a idosa trabalhava com a família de Maicol, um dos suspeitos. Além disso, foi confirmado que um dos principais investigados, que não teve a identidade revelada, foi quem apontou a localização do corpo de Edna. A polícia tenta entender a ligação entre os dois casos.