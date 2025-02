Piloto de motocross Xandy é morto a tiros em posto de gasolina; suspeito alega legítima defesa

Nelson Alexandre Melo, conhecido como Xandy do Motocross, um dos pilotos mais famosos do Brasil, foi morto a tiros em um posto de gasolina na última terça-feira (25). O suspeito, o advogado Matheus Vitor, confessou o crime e alega ter agido em legítima defesa, afirmando que Xandy teria se aproximado de seu carro com uma garrafa na mão, que ele confundiu com uma arma. O caso envolve a ex-esposa de Xandy, e a polícia investiga se o piloto teria ido ao local para "tirar satisfações" com o advogado. Após pagar fiança por posse irregular de arma, Matheus foi liberado.



