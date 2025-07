Pizzaiolo é morto a tiros por atirador misterioso no meio da rua em São Paulo

Um pizzaiolo de 27 anos foi morto a tiros enquanto ia para a casa com o sobrinho em Guarulhos, na Grande São Paulo. Wellington Pereira da Silva ajudava os irmãos numa pizzaria e contratou a nova namorada para ficar no balcão do estabelecimento. Um dia, ele saiu do local com a namorada, se despediu e caminhou para casa ao lado do sobrinho de 17 anos. De repente, um homem de moto passou, atirou três vezes em Wellington e fugiu. O jovem não resistiu e a polícia ainda não tem pistas sobre o atirador, mas a família tem um suspeito. O Cidade Alerta foi até a casa dos familiares conversar com o sobrinho de Wellington. Acompanhe.



