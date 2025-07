Pizzaiolo morre após casa pegar fogo; ele estaria sendo ameaçado por um antigo amigo

Adelson Mendes do Nascimento, de 38 anos, morreu após um incêndio atingir a casa onde morava sozinho. Ele era pizzaiolo e tinha chegado do trabalho pouco antes da tragédia. Vizinhos ouviram gritos de socorro durante a madrugada, mas não conseguiram salvá-lo. A princípio, o caso foi tratado como acidente, mas a família suspeita de um crime. Adelson teria comentado que vinha sendo ameaçado por um antigo amigo. Moradores também relataram que o suspeito foi visto rondando a casa dias antes do incêndio. A polícia investiga o caso.



