Polícia acusa cunhado de matar menina de 3 anos; ela tinha sinais de violência

Uma jovem de 17 anos, emancipada aos 15 para se casar com Lucas, de 20, vive agora o luto e a pressão por justiça após a morte da irmã mais nova, Maya, de 3 anos. A adolescente assumiu a criação dos dois irmãos mais novos, além do próprio filho recém-nascido, por conta dos problemas de saúde da mãe. Segundo a versão apresentada por Lucas, Maya teria caído do carrinho, mas ao chegar ao hospital, a criança já estava morta e com diversos hematomas pelo corpo, além de uma perfuração no fígado. A Polícia Civil foi acionada e prendeu Lucas, que é o principal suspeito do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!