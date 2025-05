Polícia avança na reconstituição da morte de ator na casa de Paulo Cupertino

A reconstituição do crime que matou o jovem ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo acontece na tarde desta terça-feira (6). O crime foi cometido por Paulo Cupertino, pai da namorada do ator. A reconstituição acontece no local dos fatos, na estrada do Alvarenga, zona sul da capital paulista. O julgamento de Paulo Cupertino Matias, acusado de matar Rafael Henrique Miguel e os pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, está marcado para o dia 29 deste mês.



