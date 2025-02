Polícia busca por falsa líder religiosa suspeita de planejar morte de empresário em ritual macabro

Polícia fecha cerco no interior de São Paulo atrás da falsa líder religiosa conhecida como "Tuta". Ela é suspeita de planejar a morte do empresário Davi, de 63 anos, ela pode ter ligação com a morte de Jhonny, um motorista de 55 anos, na cidade de Vinhedo. A suspeita veio quando os investigadores descobriram que Ashley,ex-namorada de Jhonny ajudou Tuta na execução do empresário Davi. Em depoimento, ela teria dito que a falsa líder religiosa a teria ajudado a roubar 180 mil reais de um imóvel que Jhonny tinha vendido. Assim como aconteceu com o empresário Davi, o dinheiro de Jhonny teria sido transferido para a conta de Ashley, pouco antes dele morrer. Agora a polícia tenta descobrir se esse dinheiro também foi parar na conta de Tuta, que segue foragida.