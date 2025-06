Polícia caça drones utilizados por traficantes que sobrevoam o Aeroporto Internacional de Guarulhos

A polícia caça os drones usados pelos traficantes para sobrevoar o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O maior aeroporto do país está sendo monitorado por uma facção criminosa que usa os equipamentos para saber onde está a Polícia Federal dentro do local. O aeroporto teve seus pousos e decolagens interrompidos por conta da presença de drones nas proximidades da pista. A operação ficou paralisada por 46 minutos no total. Ao todo, seis voos foram cancelados e 35, afetados. Os traficantes de drogas tentavam levar para dentro do aeroporto três pacotes com 55 kg de cocaína cada.



