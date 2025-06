Polícia confirma morte de homem sequestrado em hotel em Mauá, na Grande São Paulo

A Polícia Civil confirmou a morte de Kaíque, de 30 anos, que havia sido sequestrado de um hotel em Mauá, na Grande São Paulo. Imagens de segurança mostram o momento em que ele é retirado à força do local onde estava hospedado. Segundo as investigações, Kaíque se separou recentemente da esposa e buscou o hotel como forma de se afastar e refletir, mas acabou localizado e raptado. O crime estaria relacionado a uma dívida de R$ 50 mil pela compra de uma moto de um casal de amigos. Após quatro dias desaparecido, o corpo de Kaíque foi encontrado por um pescador na Represa Billings, em Ribeirão Pires. Ele estava amarrado, amordaçado e apresentava sinais de violência. A mulher do principal suspeito foi ouvida e liberada, mas o homem permanece foragido.



